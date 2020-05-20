Профсоюз вступился за медсестру в бикини

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Сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал рассказал радио Sputnik, что не видит ничего страшного в истории с тульской медсестрой в бикини и считает ее наказание слишком суровым.

"Медсестрой в бикини" называют сотрудницу инфекционного госпиталя в Туле, которая надела купальник под просвечивающую защитную одежду от коронавируса. Ее фотографии попали в интернет и вызвали скандал, за что медсестра получила дисциплинарное взыскание в виде замечания. Как сообщил местный портал "Тульские новости", с персоналом больницы провели разъяснительную беседу.

Андрей Коновал рассказал радио Sputnik, что надевать бикини под защитную одежду — это неудачный выбор гардероба, но взыскание - все-таки перебор.

"Я думаю, что дисциплинарное взыскание, даже в виде замечания, это была излишняя мера. Можно было ограничиться профилактической беседой. Видимо, что это резонансный случай, и администрации не могла не отреагировать. Я склонен верить объяснению медсестры, что она не знала, что костюм будет просвечивать. Я считаю, что в данном случае раздувать из мухи слона не следовало бы", - рассказал сопредседатель профсоюза Коновал.

О самом случае сообщалось 19 мая и тогда медсестра объяснила выбор одежды тем, что в защитном костюме от коронавируса работать очень жарко, к тому же она не знала, что он будет просвечивать.

Местные СМИ отдельно сообщали, что пациенты инфекционного госпиталя не были против внешнего вида медсестры.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/