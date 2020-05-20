Юристы предупредили об аферах с 10-тысячными выплатами на детей

Пособие может оформить «не тот» родитель.

Мы с мужем на пороге развода и уже полгода не живем вместе. Недавно я пыталась оформить на двоих детей через портал Госуслуг единовременную выплату - по 10 тысяч рублей на каждого. Но пока у меня не получилось это сделать, у нас на даче все время "виснет" интернет. Вопрос: а если мой муж уже успел подсуетиться первым и оформил выплату раньше меня? Теоретически я это допускаю.

Инга, Воскресенск.