/Общество/

Юристы предупредили об аферах с 10-тысячными выплатами на детей

Пособие может оформить «не тот» родитель.

Мы с мужем на пороге развода и уже полгода не живем вместе. Недавно я пыталась оформить на двоих детей через портал Госуслуг единовременную выплату - по 10 тысяч рублей на каждого. Но пока у меня не получилось это сделать, у нас на даче все время "виснет" интернет. Вопрос: а если мой муж уже успел подсуетиться первым и оформил выплату раньше меня? Теоретически я это допускаю.

Инга, Воскресенск.

Отвечает адвокат Елена Пономарева:

"Эта выплата дается на ребенка. Значит тот, кто с ребенком проживает, тот и должен ее получить. Но поскольку у нас многомилионная страна, подозреваю, что злоупотреблений может быть много. К счастью, в Пенсионном фонде предусмотрели и это развитие событий. Если с вами такое произошло и пособие оформил родитель, который не проживает с детьми, вы можете сделать следующее: позвонить в пенсионный фонд по горячей линии, написать обращение в онлайн-приёмную пенсионного фонда в личном кабинете или получить информацию и ответ на свой вопрос в группе Пенсионный фонд вконтакте. Вам предложат переоформить выплату, а для этого понадобятся дополнительные документы, подтверждающие отдельное проживание родителей. Это может быть свидетельство о разводе, иск о разводе или об алиментах с почтовой квитанцией.

Источник: Московский Комсомолец

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Категория: Новости / Общество

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