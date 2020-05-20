Нерабочий апрель обвалил экономику на треть

/Общество/

Население бросилось массово выносить свои деньги из банков.

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в номинальном выражении в апреле составил 6,3 трлн рублей — на 28% (на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в том же месяце 2019 года — следует из отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. Обвал экономики обусловлен не только режимом самоизоляции, но и резко подешевевшей нефтью: средняя цена марки Urals рухнула до $18,2 за баррель, против $71,5 годом ранее. За всеми этими цифрами стоит материальная катастрофа, постигшая миллионы семей. Те, у кого нет никаких накоплений, а таких в стране 65%, выживают «на подножном корму». Остальные бросились снимать наличность в банках: по информации ЦБ, в последний месяц в среднем за день со счетов физлиц уходит от 10 млрд до 50 млрд рублей.

Минфин привел первую официальную оценку экономической динамики в апреле, после того как власти объявили нерабочие дни на фоне пандемии. Речь пока о номинальном ВВП, рассчитываемом в текущих ценах. В отличие от этого показателя реальный ВВП считается в сопоставимых ценах, с учетом инфляции. Его параметры станут известны лишь в конце мая, после того как Минэкономразвития проведет исследование по собственной методике: изучив статистику по валовой добавленной стоимости основных отраслей экономики. Но очевидно, что падение реального ВВП за апрель составит минимум 20%. Такого провала, пусть и ожидаемого в связи с общероссийским режимом самоизоляции, отечественная экономика не знала с «лихих» 90-х.

Дальше, как утверждают эксперты, если и будет лучше, то ненамного. ВВП будет снижаться на протяжении четырех кварталов подряд в годовом выражении, максимальный спад — почти 11% — придется на второй квартал 2020 года, как прогнозирует Центр развития Высшей школы экономики. По его оценке, годовой рост возобновится не ранее 2-го квартала 2021 года, а докризисный уровень восстановится в лучшем случае в середине 2022-го.

«28% падения — эта цифра соответствует реальности. Особенно с учетом того, что в апреле показатели целого ряда отраслей обрушились на 70–90%, — прокомментировал для «МК» данные Минфина директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. — Нас еще спасает громоздкая структура экономики: много сырьевых компаний, много производств с непрерывным циклом: они хоть как-то вытягивают ВВП».

«Какого-либо улучшения ситуации ждать не приходится. С одной стороны, в мае из карантина стали выходить промышленные, строительные объекты. Вместе с тем, — напоминает Николаев, — именно в этом месяце Россия приступила к выполнению жестких обязательств по снижению нефтедобычи. Потребительский спрос остается на удручающе низком уровне. У многих людей, оставшихся без доходов и успевших проесть свои накопления, нет денег на жизнь. Те средства, что семьи с детьми получат в качестве матпомощи, облегчат их положение, но лишь в малой степени и ненадолго. Торговля, общепит, туризм, авиационные и железнодорожные перевозки — все это надолго останется в сильном минусе».

«Все зависит от того, как скоро экономика достигнет дна, — рассуждает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. — Ясно, что второй квартал будет самым тяжелым. Нас ждет затяжная и глубокая рецессия. Потребительский спрос сейчас никудышный, поскольку государство выделяет денег людям в час по чайной ложке».

По словам Гринберга, он не верит ни в какую кубышку, во «всемогущество» ФНБ. Кубышка — это только валютные резервы, лежащие мертвым грузом, а финансовую подпитку для экономики и общества можно создавать иными способами. В любом случае масштабы денежных выплат населению придется наращивать, хотя бы потому, что безработица растет рекордными темпами, а у наемных работников в малом и среднем бизнесе кончаются деньги. «Если на это не реагировать, то не исключено, что властям придется столкнуться не только с экономической разрухой, но и с последствиями социальных беспорядков», — считает Гринберг.

Рекордный апрельский «минус» ВВП — не просто скучная цифра в статотчетах экономических ведомств. Падение экономики как никогда остро ощущается населением. И люди реагируют на ситуацию в соответствии со своим пониманием финансового поведения: массово снимают деньги со своих вкладов в банках. Именно об этом свидетельствуют свежие данные ЦБ. Опрошенные «МК» эксперты объясняют такое поведение двумя факторами: людям банально не хватает текущих средств на жизнь в условиях пандемии плюс присутствует безотчетный страх того, что на фоне разворачивающегося экономического кризиса власти могут как-то заморозить или экспроприировать вклады. «Тот факт, что сегодня с банковских счетов ежедневно утекают десятки миллиардов рублей, говорит о стремительном сужении среднего класса», — полагает Руслан Гринберг.

Источник: Московский Комсомолец