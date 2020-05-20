В Минэкономразвития разработали план по смягчению условий для досрочных пенсий

/Общество/

Также в ведомстве предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца.

Правительство России в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Соответствующее предложение в рабочем варианте содержится в плане по восстановлению экономики страны, который Минэкономразвития представило в кабмине.

Как отмечается, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым остаётся ждать до пенсии примерно три года. Такая мера позволит поддержать занятость и рынок труда, полагают в ведомстве. Также в министерстве намерены увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца, начиная с мая 2020 года (в настоящий момент она составляет 1,5 тыс. рублей). На такой же срок власти собираются приравнять сумму выплат для ИП, вынужденно прекративших деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей).

Согласно информации Минэкономразвития, окончательный вариант общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики будет разработан к 25 мая. По словам источника, знакомого с текстом, в него регулярно вносятся правки, и окончательная редакция может отличаться от рабочего варианта.

В соответствии с действующим законодательством выход на досрочную пенсию доступен гражданам, оказавшимся без работы за два года до наступления пенсионного возраста, страховой стаж которых достигает 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Другим условием для этой опции является подтверждение в службе занятости, что такие люди не имеют возможности устроиться на новую работу.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что правительство в скором времени завершит работу над разработкой документов, обеспечивающих реализацию очередных мер поддержки населения и бизнеса, а также общенационального плана по восстановлению экономики. Глава кабмина подчеркнул, что идёт активная работа над поручением российского лидера представить к 1 июня общенациональный план действий, который будет направлен на нормализацию деловой жизни в России, восстановление занятости и доходов граждан и осуществление структурных перемен в экономике.

Источник: Московский Комсомолец