Без госсубсидий интерес не вырастет: эксперт о снижении цен на электрокары в России

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Jaguar первым объявил о снижении цен на электрические кроссоверы на российском рынке.

Модель I-Pace теперь можно приобрести на 300 тысяч рублей дешевле. Это премиальный сегмент, машина все равно остается очень дорогой, интерес к электромобилям от этого не изменится, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Электромобили в России начинают дешеветь. Это происходит на фоне обнуления таможенных пошлин при ввозе электрокаров на территорию Евразийского экономического союза. Новые правила вступили в силу 4 мая и касаются как юридических, так и физических лиц. Первым о снижении цены сразу на 300 тысяч рублей на свою электрическую модель I-Pace объявил Jaguar. Правда, все равно в зависимости от комплектации покупка такой машины обойдется в 6-7 миллионов рублей. Без дополнительной помощи конечному покупателю рынок электрокаров в России не вырастет, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Снижение пошлин - хороший шаг, но его недостаточно. Без государственных субсидий рынок электрокаров в России будет по-прежнему делиться на две части. Первая - это дорогие премиальные электрокары, пример тому - Jaguar, крайне интересная машина, но она дорогая, как и все машины подобного класса. От того, что он стал на 300 тысяч дешевле, принципиально рынок электромобилей и интерес к ним не изменятся. Вторая часть рынка - это б/у автомобили, которые ввозятся из Японии. И львиная доля продаж, если брать вообще все электромобили, это как раз Nissan Leaf, ввезенный как раз из Японии. Снижение пошлин - это правильный шаг для того, чтобы популяризировать электромобили. Но его недостаточно. Практически на всех рынках электромобилей были в том или ином виде субсидии для конечного покупателя, за исключением, может быть, Калифорнии, где другие доходы и интересы", - сказал эксперт.

По данным ГИБДД, в прошлом году на учет поставили 130 новых электромобилей Jaguar I-Pace. Официально в России электромобили продают также Renault и Porsche. Они о снижении цен пока не объявляли.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/