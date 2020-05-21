Путин решил отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года

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- Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года. Сказал президент в ходе прошедшего совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, Путин обьявил о решении провести Единый государственный экзамен с 29 июня.

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Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер. Сказал Президент.