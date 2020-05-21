Что просили у полпреда Чайки жители регионов Северного Кавказа, и как отреагировали главы субъектов?

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Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка провел в режиме видеоконференции совещание с глава регионов.

Жители Табасаранского района Дагестана просят помочь завершить строительство в селе Хучни. Поликлинику не могут достроить уже на протяжении 13 лет.

Исса Плиев из Ингушетии попросил помочь в оснащении инвентарем спортшколы в сельском поселении Плиево.

В Карачаево-Черкесии социальный работник Фатима Апсова рассказала, что в ауле Кара-Паго нужен новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Старый - находится в здании 1982 года постройки и не соответствует современным требованиям, отметила соцработник.

Глава республики Рашид Темрезов на своей странице в инстаграме подчеркнул, что он проинформировал полпреда в СКФО о том, что новый ФАП в ауле Кара-Паго будет построен до конца 2020 года. "Он [ФАП] будет площадью почти 70 кв. метров и оснащен необходимым медицинским оборудованием", - заявил Темрезов.

Отец пятерых детей Исмаил Куразов из Северной Осетии обратился с просьбой построить новую школу в селе Кизляр Моздокского района республики. Сейчас две старые школы работают в две смены, а новая - позволила бы детям учиться в одну смену.

Глава республики Вячеслав Битаров заявил, что новую школу на полтысячи учеников в селе Кизляр планируют построить до конца 2021 года.

Вообще стоит отметить, что из пяти глав регионов, которые упомянули в полпредстве, оперативно отреагировали только в РСО-А и КЧР.

Вот, например, жительница Ставропольского края Светлана Подгайная обратила внимание Чайки на состояние дома культуры в селе Солуно-Дмитриевское. ДК, по словам женщины, состоит из двух блоков; здания технологически не связанны между собой, а зрительный зал находится в аварийном состоянии.

Власти региона пока не прокомментировали проблему.