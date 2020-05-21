Эксперт назвал три основных причины, которые подталкивают россиян к подработке

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Две трети трудоустроенных россиян не исключили возможность подработки, показал опрос ВЦИОМ.

Во время пандемии число подрабатывающих россиян выросло, рассказал радио Sputnik заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Александр Ветерков.

70% работающих россиян рассматривают возможность дополнительного заработка, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом четверть респондентов подрабатывать не желают, а 3% уже имеют подработку. Среди тех, кто ищет дополнительную занятость, 76% мужчины. Помимо главной причины - нехватки денег, людей к подработке подталкивают еще две вещи рассказал радио Sputnik заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Александр Ветерков.

"По данным Работа.ру, за время пандемии число подрабатывающих людей выросло больше, чем на треть. Основных причин три, первая и главенствующая - не хватает денег. Вторая - много предприятий приостановило деятельность, отправило людей в отпуск за свой счет либо перевело на удаленную работу. И сотрудники поняли, что у них появилось свободное время, появилась возможность подрабатывать. И третья причина, она очень интересная, перейдя на работу из дома, люди говорят, что не хотят возвращаться в офис и готовы смотреть на варианты. То есть у людей происходит изменение концепции сознания, когда работа в офисе не приносит им удовлетворения", - сказал эксперт.

Подрабатывать опрошенные ВЦИОМ предпочли бы в продажах или торговле (8%), столько же в строительстве, 5% в образовании и 3% в сфере IT. Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Александр Ветерков по просьбе радио Sputnik назвал самые востребованные на данный момент сферы для подработки.

"Наиболее востребованы сейчас сотрудники, не связанные с "удалёнкой". Это комплектовщики, курьеры, водители-экспедиторы - все, кто связан с доставкой товаров. А также социальные работники, те, кто оказывают помощь самоизолированным людям. Что касается удаленной работы из дома, то компании ищут сотрудников для колл-центров, продаж, службы поддержки, а также аутсорсинг бухгалтерии. Кроме того, очень много вакансий появилось в IT, связанных с модерацией, разработкой дизайна и поддержкой пользователей", - отметил Ветерков.

О возможности заработать в интернете знают 39% опрошенных. ВЦИОМ учитывал голоса только тех, кто пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. 56% респондентов не осведомлены о способах заработка онлайн.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/