Депутат Гос.думы Владимир Синяговский провёл приём граждан Гененджика в онлайн формате

/Общество/

Во время приема к депутату обратился житель Геленджика,который был приведён к административной ответственности за нецеловое использование земельного участка в связи со сдачей в наём комнат на летний период,в жилом доме,в котором проживает его семья.

«С этой проблемой сталкиваются многие жители и собственники жилых домов Черноморского побережья, нормы требуют доработки и усовершенствования,этот вопрос требует рассмотрения на федеральном уровне,» - отметил Владимир Ильич.

В диалоге принял участие председатель городской думы Геленджика Михаил Димитриев. Решено совместно с местными депутатами подготовить конкретные поправки в краевой и федеральный законы. Для этого будет проведены консультации с заинтересованными сторонами и соответствующими структурами.