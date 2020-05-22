В Северском районе по материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица администрации возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер по переселению граждан из аварийного жилья
Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.
Установлено, что постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186 утверждена адресная программа Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», в рамках которой переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В то же время прокуратура Северского района в ходе проверки установила, что должностными лицами администрации Ильского городского поселения Северского района, несмотря на наличие сведений об аварийности многоквартирного дома по ул. Московская, 138, пгт. Ильский, и расположенных в нем жилых помещений, соответствующее решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принято только в ноябре 2017 года.
Поскольку многоквартирный дом признан аварийным после января 2017 года, в реализуемую на территории Краснодарского края программу по переселению граждан из аварийного жилья вышеуказанный дом не включен.
Таким образом, действия должностных лиц администрации Ильского городского поселения Северского района, выразившееся в несвоевременном признании аварийным многоквартирного дома, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на переселение из аварийного жилищного фонда.
По данному факту материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых в отношении начальника отдела имущественно-земельных отношений и архитектуры администрации Ильского городского поселения территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/