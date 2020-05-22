В Северском районе по материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица администрации возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер по переселению граждан из аварийного жилья

/Общество/

Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186 утверждена адресная программа Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», в рамках которой переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В то же время прокуратура Северского района в ходе проверки установила, что должностными лицами администрации Ильского городского поселения Северского района, несмотря на наличие сведений об аварийности многоквартирного дома по ул. Московская, 138, пгт. Ильский, и расположенных в нем жилых помещений, соответствующее решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принято только в ноябре 2017 года.

Поскольку многоквартирный дом признан аварийным после января 2017 года, в реализуемую на территории Краснодарского края программу по переселению граждан из аварийного жилья вышеуказанный дом не включен.

Таким образом, действия должностных лиц администрации Ильского городского поселения Северского района, выразившееся в несвоевременном признании аварийным многоквартирного дома, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на переселение из аварийного жилищного фонда.

По данному факту материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых в отношении начальника отдела имущественно-земельных отношений и архитектуры администрации Ильского городского поселения территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/