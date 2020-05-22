Пригожин вступился за Тарзана

/Общество/

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за бодибилдера Тарзана, на которого обрушилась критика за просьбу в кризис поддержать не врачей и пенсионеров, а деятелей искусства. В интервью радио Sputnik Пригожин пояснил свою позицию.

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал, что из-за самоизоляции не может работать, что наносит серьезный ущерб семейному бюджету. Он и его жена певица Наталья Королева из-за коронавируса столкнулись с нехваткой денег.

Также Тарзан призвал государство помогать не врачам и пенсионерам, а артистам. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радио Sputnik заявил, что эти слова похожи на вырванные из контекста, поскольку Сергей Глушко - не дурак, чтобы такое говорить.

"Музыканты и артисты действительно остались без концертов и гастролей. Таких очень много, но о них никто не говорит, это правда. Я не думаю, что Глушко сказал, что не надо помогать старикам и детям. Может это вырвано из контекста, ведь он же не дурак. И музыкантам тоже надо помогать, наверное, он имел в виду это. По крайней мере, я так хочу расшифровать его слова", - рассказал продюсер.

При этом, Иосиф Пригожин признал проблему нехватки денег у деятелей культуры. По его словам, ситуация серьезная, но резкими заявлениями тут не поможешь.

"Представьте себе, что уже три месяца музыканты, певцы, танцоры и актеры без выступлений. Как быть им с профессией? Как быть спортсменам, у которых карьера скоро закончиться? Ситуация непростая. Любые резкие заявления ничего хорошего не приносят, но в моем понимании помогать нужно всем", - рассказал радио Sputnik Иосиф Пригожин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/