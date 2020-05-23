Появились новые жертвы сбоев в оформлении коронавирусных пособий

Вслед за родителями на проблемы в получении антикризисных выплат пожаловались предприниматели.

Пока в Интернете не утихают возмущения родителей о невозможности оформить пособие на ребенка в 10 000 рублей через портал Госуслуги, проблемы с получением субсидий возникают и у других адресатов государственной помощи. Еще в апреле правительство объявило о выдаче пособий малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от коронавируса. Субъектам МСП посулили выплаты в размере 12 130 рублей (один МРОТ) в расчете на каждого сотрудника. Однако на пути к получению жизненно необходимых субсидий у предпринимателей возникли проблемы.

Власти пообещали малым и средним предприятиям финансовую помощь при условии, если те сохранят численность сотрудников во время пандемии и не имеют штрафов. Так же, как и родителям детей от 3 до 16 лет, им предложили подать заявления на получение выплаты дистанционно. Однако и тут автоматизированные государственные системы дали сбой.

В заявлении на получение выплаты юрлицо должно указать сведения о расчетном счете в банке с его наименованием, корреспондентским счетом, банковским идентификационным счетом, ИНН. В мае нужно подать заявление на получение выплаты за апрель, до конца июня – за май.

«Зная, что налоговым органам потребуется время на проверку, мы подали заявление на апрельские выплаты заблаговременно - 7 мая. Сегодня (22 мая) пришел отказ в получении субсидии. Мы стали выяснять, в чем дело, - рассказала «МК» бухгалтер предприятия, которое занимается продажей печатной продукции, - Оказалось, что с момента открытия счета у нашего банка несколько раз менялись организационно-правовая форма и наименование. В своем заявлении мы указали актуальные сведения о банке, а наш счет был открыт при старом наименовании. В автоматизированной системе налоговой эти сведения почему-то не обновились. Разве мы виноваты в этом?»

Какие-то три буквы в заявлении и стали причиной отказа в субсидии. «Теперь нам предложили писать заявление об уточнении сведений о банковском счете. Для этого еще нужно пойти в банк за справкой о наших реквизитах, в которой будут эти уточненные сведения, и приложить ее к заявлению. Только потом можно написать новое заявление о получении выплаты. Конечно, за неделю эти документы проверку не пройдут», - сокрушается наши собеседники. Они боятся, что лишатся пособия за апрель: «Хорошо, что у нас есть счет в другом банке, у которого наименование не менялось. Новое заявление мы подали, но, если налоговые органы не успеют его рассмотреть – останемся без апрельской субсидии».

Ситуация очень похожа на то, что происходит с порталом Госуслуги, который не справляется с приемом заявок. Цифровизация государственных процессов в самый критический момент показала свое несовершенство. Автоматизированная система оказалась не способной обновить данные об изменении наименования крупнейшего в стране банка, а пострадали от этого те, кому сейчас особенно тяжело.