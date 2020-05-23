В Егорьевске почтили память пожарных, погибших при исполнение служебного долга

/Общество/

В пятницу, 22 мая, работники Егорьевского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» почтили память пожарных, трагически погибших при исполнении служебного долга во время пожара на складе комбикорма Егорьевского рыбокомбината в 1988 году.

Начальник Егорьевского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Клеванов рассказал, что пожарные почтили память коллег минутой молчания.

«Под вой пожарных сирен огнеборцы Егорьевского теруправления «Мособлпожспас» отдали честь погибшим. Ежегодно в честь погибших пожарных мы организовываем футбольный турнир, в котором принимают участие команды Коломенского, Шатурского и Воскресенского пожарно-спасательных гарнизонов. К сожалению, в этом году провести турнир не удалось из-за пандемии коронавируса», - сообщил Евгений Клеванов.

22 мая 1988 года пожарным поступил вызов о пожаре на складе комбикорма Егорьевского рыбокомбината. По прибытии на место огнеборцы увидели, что горел кирпичный сарай с деревянной кровлей.

В момент боевого развертывания пожарных подразделений – прокладки рукавных линий и стволов произошел взрыв. Осколки кирпичной стены полетели в сторону боевого расчета и пожарных автомобилей. Находившиеся у стены складского помещения работники профессиональной пожарной охраны Анатолий Краснов и Александр Светлов, сотрудники военизированной пожарной части Сергей Трифонов и Александр Галкин получили травмы, несовместимые с жизнью. Их коллеги Алексей Петухов и Владимир Кленин были доставлены бригадой скорой помощи в Центральную больницу города Егорьевск, но позже скончались в реанимации.

«Постановлением правительства Российской Федерации погибшие сотрудники и работники пожарной охраны Трифонов, Петухов, Галкин, Кленин, Краснов, Светлов были награждены медалями «За отвагу на пожаре» посмертно», - уточнил Евгений Клеванов.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"