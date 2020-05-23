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В Адыгее прокуратура принимает меры по восстановлению нарушенных прав медицинских работников

Прокуратура Республики Адыгея провела проверку полноты своевременного начисления и распределения денежных средств стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Проверкой в семи медицинских учреждениях выявлены факты несвоевременной выплаты медицинским и иным работникам стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484.
В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» выявлены факты невыплаты 114 работникам полагающихся стимулирующих выплат.
Также органами прокуратуры республики выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, которые могли повлечь формирование эпидемиологических очагов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В целях устранения выявленных нарушений внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.

Благодарим проект «НеВыплаты» за поддержку и участие в восстановлении справедливости.

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Категория: Новости / Общество

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