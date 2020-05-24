Россияне опустошают банки: хранить деньги под подушкой надежнее

/Общество/

Россияне, уйдя на самоизоляцию, взяли с собой самое необходимое — наличные. По данным ЦБ, с начала марта вкладчики обналичили рекордную сумму сбережений – 1,43 трлн рублей. При этом объем «живых» денег, оказавшихся на руках населения, с начала года вырос на 362 млрд рублей. В условиях экономической неопределенности граждане решили, что самое надежное место для хранения средств — под своей же подушкой. Впрочем, и там деньги сохранятся ненадолго, предупреждают эксперты. «Заначки» большинства россиян таковы, что легко растают за два-три месяца.

За время самоизоляции россияне снимали со своих счетов в банках где-то по 700 млрд в месяц. Как сообщил ЦБ, суммарно клиенты кредитных учреждений в среднем снимают со счетов от 10 до 50 млрд рублей в день. В конце марта, когда режим самоизоляции был только объявлен, траты носили панический характер. В списке самых популярных мартовских покупок россиян: гречка, рис, сахар, пельмени, чистящие средства, туалетная бумага. С тех пор паника прошла, но желание людей уходить в кэш – никуда не делось.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в апреле зафиксирован всплеск спроса на наличные деньги у россиян. «У нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это связано, прежде всего, с тем, что наши люди запасались наличными и для того, чтобы опережающие покупки совершить, и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции», — сказала она.

Независимые эксперты не во всем согласны с такой оценкой. Рекордно высокий спрос населения на наличные деньги в марте и начале апреля замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова объясняет несколькими факторами. Во-первых, опасением введения режима ЧС в стране, в условиях которого, возможно, банки могли бы приостановить работу. Во-вторых, обвалом рубля в середине марта, когда население, с одной стороны, перекладывалось в наличную иностранную валюту, с другой — предпочитало хранить наличные рубли дома, опасаясь потери работы в связи с начавшимся кризисом. Собственно, последний фактор не потерял для миллионов наших сограждан своей актуальности и сейчас.

«Население опасалось и продолжает опасаться того, что в стране будет потом невозможно пользоваться картами или снимать деньги. Такое уже было в 90-е годы, когда возникали гигантские очереди перед банками, — высказывает мнение руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Также неизвестно, сколько продлится режим самоизоляции, а покупать продукты, оплачивать ЖКУ и кредиты необходимо, как бы ни упали доходы граждан»

Безусловно, ещё одним важным фактором, приведшим к оттоку денег из банков, стало объявление о том, что проценты по вкладам и депозитам в банках будут облагаться НДФЛ с 2021 года, в случае если сумма вклада превышает 1 млн рублей. Соответственно, те вкладчики, которым повезло встретить текущий кризис с подобной суммой на счетах, поспешили на всякий случай вынести ее целиком или частично из банка - чтобы избежать любых угроз налогообложения.

Кроме того, изрядную панику в рядах вкладчиков посеяли недавние слухи о том, что власти якобы рассматривают возможность заморозки вкладов физических лиц, чтобы изыскать средства на восстановление экономики. Слухи эти уже не раз опровергли, но всегда есть те, кто считает, что дыма без огня не бывает…

«Дополнительным негативом для вкладчиков является возврат тенденции к снижению процентных ставок по вкладам в связи со снижением ключевой ставки ЦБ. Поэтому хранить средства в банках оказывается невыгодным», — говорит Мильчакова.

Артем Деев настроен более оптимистично: он считает, что в течение нескольких месяцев, по мере выхода экономики из коронавирусной спячки, население начнет возвращать часть средств обратно на банковские счета.

Однако, соцопросы показывают, что таких счастливчиков в стране явное меньшинство: свыше 60% встретили кризис вообще не имея сбережений, а 27% полагают, что смогут протянуть за счет своих банковских запасов не более двух-трех месяцев

Источник: https://www.mk.ru/