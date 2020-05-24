Ожидающие снижения цен на жилье аналитики дали совет покупателям

/Общество/

Уже сейчас понятно, что 2020 год станет аномальным для рынка жилья. По прогнозам экспертов, количество сделок с новостройками по итогам года будет в 2 раза ниже, чем в 2019-м. Максимальная активность и продавцов, и покупателей придется на август и сентябрь. К осени кризис в экономике станет явным, и именно к этому времени может произойти заметное снижение цен. При этом льготная ипотека (под 6,5% годовых) действует лишь по октябрь включительно. Вместе с аналитиками мы постарались понять, как лучше вести себя потенциальным покупателям и стоит ли затеваться с приобретением жилья до снятия режима повышенной готовности.

— С середины лета будут сняты ограничения, мешающие получению необходимых справок; продавцы и покупатели станут возвращаться с дач, начнут ездить на показы, сделки, в банки, — рассказывает руководитель проекта Dataflat.Ru Александр Пыпин. — Цены на вторичное жилье продолжат снижаться. Падение стоимости квадратного метра на вторичке пока не превысило 2%, поскольку уменьшилось количество активных покупателей и продавцов. Объявлений о продаже квартир намного меньше не стало, но половина из них фактически неактивны. Идет запись на просмотры «после отмены самоизоляции», «после возвращения из-за города», «после получения документов БТИ».

В то же время на рынке есть потенциальные покупатели, которые в условиях падения доходности вкладов, акций, облигаций и негативных прогнозов по экономике хотят «припарковать» свободные деньги. Однако многие из них требуют значительные скидки, к которым продавцы вторички еще не готовы.

На первичном рынке застройщики должны поддерживать хотя бы минимальный текущий денежный поток, но при этом выполнять план по росту стоимости квадратного метра. Поэтому, с одной стороны, цены в открытых прайс-листах продолжают расти, но с другой — на первичный рынок в апреле вернулись заметные скидки (в среднем около 2,5%, в отдельных случаях — до 20%), которые в последние месяцы были в среднем на уровне 0,5%. Кроме того, небывалого масштаба достиг скрытый дисконт за счет государственного субсидирования ипотечных ставок. В результате люди, которые приобрели квартиру в апреле, будут вносить гораздо меньший ежемесячный платеж, чем мартовские покупатели.

Впрочем, процесс приобретения жилья в условиях самоизоляции отнюдь не прост и таит множество подводных камней. Сейчас в режиме «полностью онлайн» (не выходя их дома) технически можно провести только простейшие сделки с жильем, безналичным расчетом. В их числе — купля-продажа готового жилья на первичном рынке или по договорам участия в долевом строительстве, в том числе с ипотечным кредитом, безальтернативные сделки на вторичном рынке без участия несовершеннолетних и престарелых.

Узкие места — получение электронной цифровой подписи и справки от нотариуса. Электронную подпись привезет и авторизует курьер, а нотариус и сотрудник банка могут прийти на дом. Однако пока далеко не все компании и банки оказывают такие услуги. При более сложных сделках — с альтернативой, залогом, наличием несовершеннолетних, материнского капитала, расчетами через ячейку (наличными) без выезда из дома покупателю не обойтись. Он должен посещать банки, присутствовать на самой сделке.

Источник: https://www.mk.ru/