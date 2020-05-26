Альстромерии - значение, символика и оттенки в букетах

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Если вы любите цветы, то вы, вероятно, слышали о символических значениях, которые важно учитывать при составлении букетов.

Красивые букеты и композиции из альстромерий, любимые всеми также имеют магический смысл и могут подарить счастье, удачу и отличные возможности в карьере и в личной жизни.

Этот цветок не только красив, но и обладает многими символическими значениями и магическими особенностями.

История перуанской лилии

Цветок альстромерии был открыт в 18 веке ботаником и бароном из Швеции, которого звали барон Клаус фон Альстромер. Он нашел семена в Испании и начал выращивать их в своем саду. Результаты и популярность превзошли ожидания селекционера, цветок очень понравился садоводам и продавцам цветов, так как отлично смотрелся в праздничных букетах.

В Испанию альстромерия попала из Перу, а сегодня ее выращивают на всей планете.

Символика цветка различна в разных культурах и частях света. Названий у альстромерии много - лилия инков, перуанская лилия, попугайчатая лилия.

Желтый, белый, розовый, фиолетовый, оранжевый или красный – все оттенки радуги собраны в очаровательных изящных бутонах.

Значение и символика альстромерии

Есть много символических значений, связанных с альстромерией. Среди них – Дружба, преданность, удача, богатство, взаимопонимание, поддержка.

Букеты с перуанской лилией дарят друзьям, чтобы проявить участие – такой букет говорит о том, что Вы обязательно поможете другу в трудные минуты.

Цветок альстромерии символизирует преданность, поэтому его часто включают в романтические и свадебные букеты, а также в официальные подарочные композиции. Если кто-то начинает новое дело, то букет из лилий инков подарит удачу и уберет трудности с пути к достижению поставленной цели.

Альстромерии помогут найти новых друзей и соратников. Тем, кто выращивает эти нарядные цветы в саду или на подоконнике, никогда не откажут в поддержке. Цветок будет привлекать новых искренних друзей в Вашу жизнь.

Альстромерии дарят искренние романтические отношения, букет с этими милыми цветами – отличное решение для подарка к Дню Влюбленных.

Это символ выживания и стойкости, помогает преодолеть все трудности и проблемы, поддерживает, чтобы быть сильным и не сдаваться.

Если вы получите от кого-то цветок альстромерии, он будет иметь особую символику. Такой подарок будет означать, что вы должны следовать своим мечтам и верить в себя, достигать поставленных целей в материальном и духовном плане.

Значение оттенков колокольчиков альстромерии в букете

Один и тот же цветок может иметь разные значения, в зависимости от оттенка:

цветы красного или розового цвета - символ любви и желания, искренних романтических чувств; оранжевый - цели и стремления в жизни, позитивная энергия, счастье; фиолетовые и сиреневые оттенки связаны с уникальностью и элегантностью, утонченностью и творческим порывом; желтые цветы – солнечная энергия жизни, пожелания счастья и вдохновения, радости и успеха; белые и синие альстромерии – забота, внимание, чистые благородные эмоции, нежность и спокойное восхищение.



В свадебные композиции принято включать белые, сиреневые и синие альстромерии символизирующие чистоту помыслов, искренность и желание заботы и участия.

Самое важное сообщение, которое нам дает цветок альстромерии – необходимость в уверенности, стремление к достижению мечты и поставленных целей, вера в собственные силы и возможности.