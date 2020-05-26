Разновидности тентов: какие из них наиболее актуальны сегодня?

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Тенты находят широкое применение в сельском хозяйстве, строительной сфере и в быту.

Они помогают надежно укрыть и защитить от негативных факторов внешней среды стройматериалы, транспортные средства, различный инвентарь, а также объекты недвижимости. На рынке сегодня представлено несколько разновидностей тентов, каждый из которых обладает особенными техническими показателями и преимуществами. В любом случае, выбор тентов представлен на специализированном сайте: mirtentov.ru, где есть широкий выбор, а также установлены весьма занимательные и демократичные цены.

Виды тентовых материалов:

Тент приобретается с целью создать благоприятные условия для работы на стройплощадке или обеспечить надежную защиту объекта на долгое время. В зависимости от своего прямого назначения и эксплуатационных свойств материалы делятся на:

Тканевые — используется легкий синтетический материал, что позволяет получить небольшой по весу и простой в использовании тент. Водоотталкивающее покрытие усиливает защитные свойства изделия. Может наблюдаться дополнительная обработка УФ-стабилизатором, благодаря чему ткань будет также невосприимчивой к солнечным лучам. Поливинилхлоридные — имеют полиэтиленовую или синтетическую основу. Покрытие отличается высокой степенью прочности, плотности и влагостойкости. Верхняя часть, прорезиненная. Вес чуть больше, чем у тканевых моделей, но и срок службы тоже выше. Брезентовые — производятся из натуральных волокон. Основу составляют джутовые и льняные нитки с пропиткой от гнили. Отличаются высокой влагоотталкивающей способностью и огнеупорностью.

Каждый вид изделий оснащен кольцами для удобной эксплуатации и монтажа на объекте.

Топ-5 тентов 2020

Среди всего разнообразия моделей тентов, которые представлены на рынке, потребители высоко оценили товары от таких брендов, как TrekPlanet, SOL, GreenGlade, TALBERG и Greenell. Кроме того, всегда можно заказать тенты на заказ по индивидуальным меркам, ведь для каждого индивидуального случая необходим тент соответствующего размера. Такой вариант заказа также возможен на сегодняшний день.