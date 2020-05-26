Поздравление российским мусульманам с праздником Ураза-байрам

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Президент поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несёт особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей».

Источник: kremlin.ru.