Банк ДОМ.РФ откроет кредитную линию СЗ «Наш Город» для строительства ЖК в Краснодаре

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Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию для строительства ЖК «Молодежный» в Краснодаре. Проект реализует специализированный застройщик «Наш Город», проектное финансирование выделено в размере 344 млн рублей.

Застройщик направит кредитные средства на строительство одного дома, состоящего из 3 секций высотой 15 этажей на 238 квартир. Вокруг объекта расположены школы, детские сады, торговые центры и крупный спортивный комплекс «Баскет-Холл». Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – конец 2021 года.

«ЖК «Молодежный» – проект, который возводится в одном из самых динамично застраивающихся районов Краснодара. Финансируя этот объект, Банк ДОМ.РФ участвует в расширении и развитии всего города, задает стандарты комфортной городской среды не только в Краснодаре, но и в регионе в целом», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 19 мая более 30% жилья (2 млн 533 тыс. кв. м) в Краснодарском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 8 млн 246 тыс. кв. м жилья.

«Наша компания присутствует на рынке жилищного строительства Краснодарского края уже более 6 лет. ЖК «Молодежный» - наш первый проект, который финансируется на средства проектного финансирования. Рады получить в партнеры Банк ДОМ.РФ – уполномоченный в сфере жилищного строительства банк. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество в дальнейшем по новым проектам», – отметил директор СЗ «Наш Город» Виктор Хлынин.

Источник: https://domrfbank.ru/