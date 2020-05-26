В Новороссийске продолжается работа по взаимодействию полиции и представителей национальных диаспор

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Еженедельно руководителем и сотрудниками отделов по вопросам миграции УМВД России по городу Новороссийску проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, взаимодействующих с иностранными гражданами, в том числе, по вопросам трудоустройства.

Правовая консультативная помощь оказывается, как дистанционно, так и лично, на открытом воздухе с соблюдением необходимых санитарных правил. Полицейские разъясняют вопросы трудоустройства граждан ближнего зарубежья, сроки и порядок постановки на миграционный учет, а также алгоритм получения патентов и осуществления трудовой деятельности в условиях санитарно–эпидемиологических ограничений.

Кроме того, сотрудники отделов по вопросам миграции разъясняют информацию о мерах поддержки иностранным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предупреждают руководителей национальных диаспор о необходимости своевременной передачи информации в органы местного самоуправления.

Источник: МВД РФ по городу-герою Новороссийску