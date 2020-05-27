МЧС предупредило предпринимателей о мошенничестве под видом проверок

/Общество/

Ни один сотрудник из государственных служб не будет предупреждать бизнесмена о проверке противопожарной безопасности по телефону или через соцсети, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.

МЧС России предупредило о мошенниках, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки противопожарной безопасности.Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС, выявляют нарушения и предлагают в обмен на вознаграждение уладить проблему. В группу риска попадают бизнесмены, работающие в условиях ограничительных мер, которые введены из-за пандемии коронавируса.

Алексей Петропольский рассказал о другом виде юридического мошенничества, связанного с противопожарной безопасностью.

"Есть огромное количество компаний, которые устанавливают пожарные сигнализации, получают пожарные сертификаты, лицензии МЧС на деятельность, связанную с пожароопасными объектами. У всех сейчас огромный провал по заказам. Поэтому они фильтруют компании, которые когда-то давали им запрос, или они просто имеют информацию о том, что у них есть некая проблема с лицензией, разрешением. Звонят в такие компании и говорят, что у них будет проверка, поэтому надо через организацию "Рога и копыта" поставить пожарную сигнализацию. Если предприниматель выходит на контакт, с него берут деньги и устанавливают ему сигнализацию. Если нет, просто пишут обезличенное заявление, на которое МЧС будет реагировать, выезжать и по всем нормам пожарной безопасности проверять. Получается узаконенный рэкет, и бороться с этим довольно тяжело. На законных основаниях, имея информацию, любое физическое лицо может заложить организацию", – рассказал Алексей Петропольский.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России" отметил, что проверяющие органы редко штрафуют кого-то, кто действительно не нарушал. 99% предпринимателей что-то нарушают, вопрос только, насколько тщательно их проверят, отметил Алексей Петропольский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/