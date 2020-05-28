Движение "Ветераны России" поддержало обращение к Путину

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Дагестанское региональное отделение Партии ветеранов России совместно с Дагестанской региональной общественной организацией «Союз общественных объединений «Сплоченность» обратились в адрес Президента России Владимира Путина по складывающейся ситуации в Республике Дагестан в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Дагестанская региональная общественная организация «Союз общественных объединений «Сплоченность», в составе которого более 40 общественных объединений, Дагестанское региональное отделение «Партии ветеранов России» и другие институты гражданского общества, обращаемся к Вам словами благодарности и признательности за неустанную заботу о Дагестане, масштабную помощь в преодолении коронавирусной инфекции. Все мы консолидировались вокруг органов власти в нелегкой, требующей напряжения всех сил, работе по отпору чуме XXI века.

Вряд ли кто-то из здравомыслящих дагестанцев станет отрицать драматизм переживаемого республикой – вместе со всей страной – исторического момента. Казалось бы, сама обстановка диктует необходимость сплочения общества, объединения вокруг руководства. И большинство дагестанцев действительно действуют в соответствии сложившейся ситуацией. Однако, словно по пословице «в семье не без урода!», нашлись в республике и такие… прямо скажем, деструктивные силы, которые идут против течения. Мы знаем, кто они и какие цели преследуют… Отрешенные от власти чиновники, беспринципные воротилы теневого бизнеса, коррупционеры, погрязшие в схемах по расхищению бюджета, они решили воспользоваться кризисной обстановкой и под шумок реализовать свои корыстные политические планы.

Мы знаем и тех, кто у них в обслуге: марионеточные общественные организации, в том числе т.н. «Сообщество врачей Дагестана», некие самозванцы, именующие себя общественными деятелями, безвестные политики с амбициями вождей, народные штабы. Заполонив социальные сети фейковыми новостями, мифами о полетах вертолетов, после которых якобы и началась вспышка болезней и смертей в Дагестане, гибельных экспериментах над людьми, они забросали федеральные власти своими петициями и обращениями, где просьбы перемежаются с упреками и даже угрозами.

Не стоит недооценивать деятельность их творцов и распространителей – напористый тон и системный характер их продукции находят отклик в отдельных слоях масс, превращаясь в опасный информационный вирус. Разносчиками его являются не только и не столько соцсети, сколько СМИ. Самое рьяное из них – «Новое дело». С рвением, наводящим на подозрение о проплаченности, публикует оно серию «Нужна помощь Армии. В Дагестане могут погибнуть примерно 100 тыс. жителей». Публикация явно нацелена на то, чтобы внушить и нагнетать в людях страх. Но авторы (и заказчики) не могут не знать, что страх иногда убивает больше и верней, чем сама болезнь.

«Новому делу» вторит газета «Молодежь Дагестана». В статье «Больных пневмонией больше!» - она приводит свою, предполагаемую цифру – 15 тыс. человек. Это СМИ, обзавелось целым отделом оперативной статистики, занимающимся опровержением официальных данных по коронавирусу. И это при том, что финансируется эта газета из республиканского бюджета!

Поведение указанных деструктивных сил и перечисленных СМИ очень похоже на скоординированную, скорректированную, спланированную атаку на руководство республики, и лично на ее главу В.А. Васильева.

Владимир Абдуалиевич (Глава Республики Дагестан В.А. Васильев – прим.), как можно судить по его интервью от 13.05.2020 г. дал твердый и компетентный ответ злопыхателям. «Нужно решать, а не объясняться!» - кратко и емко озвучил он свою позицию. Что касается отдельных недостатков и упущений, без которых при пандемии обойтись практически невозможно, добавил: «Более того - бюджет мы нарастили, и с коррупцией боролись, и надеюсь, будем еще больше бороться и после наших испытаний. Тот, кто занимается сейчас разворовыванием средств, особенно лекарств, тот, кто пытается что-то извлечь из процессов строительства, - а мы сейчас видим такие примеры, - будет нести ответственность. Пусть зарубит это себе на носу!».

Мы безоговорочно солидарны с его словами.

«Если посмотреть, что за это время было закуплено, приобретено, - продолжил Глава РД, - то сделано немало… Да, этого все равно не хватает, но это потому, что никто не готовился к такой массовой пандемии. Никто не мог представить такого и в страшном сне».

Добавим от себя, что вопреки раздуваемой деструктивными силами и СМИ информации, причины темпов распространения пандемии на начальном этапе меньше всего связаны с деятельностью Главы и правительства республики. Кризисное состояние здравоохранения Дагестана сформировалось задолго до прихода Васильева. Ни для кого не секрет, что подготовка медицинских кадров и чиновников Минздрава более 60 лет монополизированы одним этнокланом и основаны на принципе кумовства, землячества и круговой поруки. По нему же производилось и расхищение бюджет здравоохранения и территориального ФОМСА: средства на закупку лекарств, благодаря картельным сговорам, разворовывались в многомиллиардных масштабах.

Только назначение В.А. Васильева и его титанические усилия позволили увеличить поступления в бюджет, в том числе и на здравоохранение, рассчитаться с долгами по ФОМСу, завершить строительство замороженных объектов и ввести в строй новые больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Без этого потенциала пандемия в республике приобрела бы воистину катастрофические масштабы.

Именно эти заслуги и стали причиной того, что к Васильеву и его команде вернулось,усилилось доверие народа, что все здоровые силы дагестанского общества объединили усилия с органами власти по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Одним из существенных поправок в Конституции РФ является закрепление принципа единой системы публичной власти, которое позволит выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами.

В обоснование востребованности данной поправки Вы, Владимир Владимирович, в Послании Федеральному Собранию подчеркнули: «Вместе с тем, вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв (я уже много раз об этом говорил) между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая раздельность, запутанность полномочий, прежде всего, отрицательно сказывается на людях». Мы всецело и полностью поддерживаем эти поправки.

Как ни старались злопыхатели, попытки обвинить в происходящем врачей республики, здравоохранение в целом, министра или чиновников от здравоохранения оказались совершенно беспочвенными. Этой сложной темы коснулись и Вы, подчеркнув в том же Послании, «в каждой стране граждане критикуют свою систему здравоохранения, как бы она ни смотрелась отсюда, от нас, хорошо выстроенной».

Финансирование здравоохранения республики за последние годы имеет свои особенности: в последние годы оно осуществлялось за счет республиканского и федерального бюджетов. В 2020 году на эти цели выделено 13 млрд. рублей, что в 3,8 раз больше уровня 2017 года (тогдашняя цифра - 3,4 млрд. рублей). Это тот потенциал, в котором мы сейчас живем, но он еще не дал плодов в полном объеме».

Есть прирост и в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования: ныне он составляет 34,1 млрд. - против 25,1 млрд. в 2017 году. К тому же он в целости и сохранности, в отличие от разворованных средств 2017 года. «Только сейчас, - цитируем Васильева В.А., - как мне доложил новый руководитель, расплатились с долгами…. Это тоже особенность. В 6,4 раза увеличилось финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан по сравнению с 2017 годом! – докладывал далее глава. - В 2020 году это 1 млрд. 81 млн, а в 2017 – всего лишь 167 млн., в 2018 – 668 млн. рублей. Существенное изменение, согласитесь».

При этом, по словам Васильева, еще и созданы условия, когда эти деньги идут людям, а не на строительство коттеджей… Этого больше нет. Это тоже работает эффективно. В 2018-2019 годах мы приобрели 174 машины скорой помощи. Из них 108 за счет республиканского бюджета. Это наша с вами заслуга. Такого никогда не было. Эти машины скорой помощи нам сейчас очень понадобились…»

Обобщая скажем, что огромный вклад в победу над коронавирусом внесли врачи Дагестана. Несмотря на все сложности, их самоотверженный труд, профессиональный героизм и мужество вывели Дагестан по количеству вылеченных больных - на первые позиции! Медики Дагестана стали всенародными любимцами, которыми земляки восхищаются и славят их.

Студенты и ординаторы ДГМУ работают в красной и зеленой зонах медицинских учреждений республики, оказывающих помощь больным COVID-19. Всего в медицинских организациях Дагестана на сегодняшний день работает 45 ординаторов, 135 студентов в красной и 88 — в зеленой зонах (еще 58 ожидают трудоустройства в красную зону, 15 – находятся в резерве).144 волонтера работают в колл-центрах Дагестанского Центра медицины катастроф, Минздрава РД, Управления Роспотребнадзора по РД, а также проекта «Мы вместе»; оказывают консультационную поддержку населения по вопросам организации медицинской помощи; проводят практическую подготовку по предупреждению завоза и распространения инфекции в нашем регионе.

Не сидело сложа руки и правительство Дагестана во с его председателем А.Здуновым. Благодаря его усилиям и управленческим качествам, в условиях форс-мажора удалось обеспечить работу 116 наиболее крупных предприятий республики. Не прерывалась работа в таких важных отраслях, как строительный комплекс, дорожное строительство, аграрный сектор.

Словом, деятельность главы и правительства Дагестана объективно заслуживают самой высокой оценки и одобрения. И тем отвратительней выглядит деятельность деструктивных сил, которые – вопреки истине – хотят представить белое, как черное. Но мы надеемся, что все здоровые силы Дагестана дадут им отпор и избавят их взгляд на реальность от злонамеренного дальтонизма, от стремления – в своих корыстных целях – оболгать руководство республики и ввести в заблуждение его общество и народ.

Мы надеемся и не сомневаемся, что под Вашим мудрым руководством очень скоро пандемия отступит. Желаем Вам крепкого здоровья, всем нашим соотечественникам крепости духа, стойкости и веры в будущее!

Дагестанская региональная общественная организация

«Союз общественных объединений «Сплоченность»

З.И.Сулейманов

Общероссийское общественное движение ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» поддерживает данное обращение и свою очередь считает, что в складывающейся ситуации в Республике Дагестан, так же как и любом другом субъекте Российской Федерации, могут возникать объективные сложности, но это не повод для различного рода политических спекуляций и всевозможных информационных провокаций.

В настоящий момент районы республики обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Также необходимо отметить хороший профессиональный уровень местных врачей. Сегодня, благодаря самоотверженной работе медиков удается обеспечить диагностикой и лечением больных в достаточном объеме. На территории Дагестана действующей властью обеспечивается контроль за соблюдением ограничительных мер и создаются необходимые условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.

Источник: «Партия ветеранов России»