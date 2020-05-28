Природоохранный прокурор настоял на использовании особо охраняемой природной территории местного значения «Пионерская роща» в соответствии с требованиями экологического законодательства

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Азово - Черноморской межрайонная природоохранная прокуратура на основании обращений граждан, а также публикаций в средствах массовой информации, о многочисленных фактах разведения костров и размещения отходов производства и потребления в границах особо охраняемой природной территории местного значения «Пионерская роща», расположенной в г. Новороссийске, организовала проверку соблюдения законодательства муниципальным автономным учреждением «Парки Новороссийска», на которых возложена обязанность по обслуживанию территории данного ООПТ.

Установлено, что ООПТ имеет рекреационный профиль и создана в целях сохранения сложившегося природного ландшафта, природных комплексов, объектов животного и растительного мира территории общего пользования «Пионерская роща».

Вместе с тем органом местного самоуправления размещены нестационарные торговые объекты, аттракционы, беседки и иные объекты, деятельность которых могла повлечь за собою угрозу деградации природных объектов.

По данным фактам специализированным прокурором в адрес главы г. Новороссийска внесено представление об устранении нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях, которое рассмотрено и удовлетворено. Директор учреждения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В целях устранения нарушений работниками администрации произведены мероприятия по очистке территории ООПТ, в том числе от мангалов, нестационарных мест разведения костров, отходов производства и потребления, хозяйствующим субъектам выданы предписания о демонтаже коммерческих объектов.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края