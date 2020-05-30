СМИ рассказали, кому из российских звезд государство поможет в кризис

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Баскова и Билана поддержать согласились, Лепса и Агутина - нет.

Ряд популярных российских артистов, включая Аллу Пугачеву, Филлипа Киркорова и Диму Билана, обратились за финансовой поддержкой к государству как индивидуальные предприниматели. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), некоторым из них одобрили материальную помощь, а некоторым отказали.

Как пишет издание «Собеседник», изучившее данные ФНС, в соответствии с объявленными правительством мерами поддержки бизнеса выплаты МРОТ предварительно одобрили певице Алле Пугачевой, которая зарегистрирована как ИП в области художественного творчества. Однако по этой части она заявление на субсидии не подавала. А вот заявку о поддержке туристической фирмы, доля которой принадлежит Примадонне, была отклонена.

Ее коллега по цеху Дима Билан подал заявление в ФНС 18 мая и уже получил одобрение на выплаты, поскольку соответствует требованиям. По сравнению с мартом количество сотрудников, занятых у певца, не сократилось. Также выплату одобрили Николаю Баскову, который запросил МРОТ 8 мая. По итогам проверки его ИП было признано соответствующим требованиям.

Другой певец - Григорий Лепс - при попытке оформить выплату МРОТ потерпел неудачу. Артист 6 мая подал заявления на помощь компаниям, в которых он владеет долей. Но во всех случаях ему было отказано по разным причинам - либо из-за большого сокращения работников, либо из-за несоответствия фирмы критериям малого или среднего бизнеса.

Издание также отмечает, что если певец Филипп Киркоров обратится в ФНС за помощью, то его заявление будет одобрено. А вот продюсеру Иосифу Пригожину откажут. Также отказ ждет и музыканта Леонида Агутина останется, поскольку после марта доля в его ИП сократили более 10% сотрудников.

Ранее некоторые представители отечественного шоу-бизнеса рассказали о финансовых проблемах из-за эпидемии коронавируса. Среди них - Иосиф Пригожин, муж певицы Наташи Королевой Тарзан и юмористка «Аншлага» Елена Воробей.

Источник: Московский Комсомолец