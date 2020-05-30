Потапенко разгромил новые правила увольнения при пандемии

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"Думают, что булки на деревьях растут".

На время приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя будет отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Такова суть «антикризисного» постановления, подготовленного Минтрудом. По словам опрошенных нами экспертов, документ крайне невнятен. Он содержит немалые риски как для бизнеса, так и для работников, противоречит положениям Трудового кодекса и в случае реализации может привести к расширению теневой сферы занятости.

Проект под названием «Об особенностях правового регулирования трудовых отношении? в 2020 году» внесен на рассмотрение трехсторонней комиссии с участием представителей правительства, работодателей и профсоюзов. Отступающее от ТК регулирование предлагается распространить только на текущий год. Главный пункт: трудовые отношения с сотрудником, попавшим «под раздачу» в условиях пандемии COVID-19, должны быть прекращены по инициативе работника или по соглашению сторон. Но в жизни все будет иначе, уверены аналитики.

Павел Кудюкин, экс-замминистра труда, член Совета Конфедерации труда России: «С правовой точки зрения это довольно невнятное, мутное постановление. Оно вроде бы призвано защитить интересы работника, но может быть использовано против него.

Когда сотрудника отправляют в простой по объективным причинам, а не по инициативе работодателя, он в соответствии с Трудовым кодексом получает две трети от тарифной ставки. Это, напомню, должностной оклад в составе заработной платы, который выплачивается за выполнение нормы труда. А поскольку у нас размер тарифных ставок не превышает трети от суммарной зарплаты, человек окажется на голодном пайке.

Во многих случаях и работодатель тоже может быть недоволен. Как поступить, если ему и расплатиться с работником нечем (предприятие встало, доходы иссякли), и считать случившееся простоем он не хочет?

Впрочем, он вполне может надавить на сотрудника и вынудить того подать заявление «по собственному желанию», что происходит сплошь и рядом. Проблема еще и в том, что в России за последние годы сильно упала квалификация госслужащих. Да, к нынешнему трудовому законодательству есть немало претензий, но работа над ТК велась десятилетиями. Нельзя наспех принимать меры, подобные той, что предлагает Минтруд».

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ: «Предложенная процедура увольнений в определенной степени ужесточает ответственность работодателей, соответственно, работников будут выдавливать из предприятий по собственному желанию.

Сейчас основная масса увольнений происходит по соглашению сторон. Когда человек уходит по собственному желанию, он лишен возможности получить выходное пособие, в связи с сокращением штата. Потеря работником в деньгах, и немалая - основной риск, который я вижу.

Плюс эта ситуация будет побуждать бизнес не оформлять трудовые отношения с сотрудниками, а значит, нас ждет расширение теневой занятости. Если государство не создает условия, которые соответствуют требованиям компаний в части трудового законодательства, те, в свою очередь, начинает выстраивать новые формы отношений с персоналом».

Сергей Смирнов, доктор экономических наук (ВШЭ): «Трудовые отношения у нас регулируются Трудовым кодексом, где прописаны все мотивы увольнений. Насколько Минтруд компетентен в этом отношении – большой вопрос.

Работодатель вправе уволить работника за проступок на производстве: пришел пьяным, сломал станок, разбил компьютер. Вероятно, ведомство движимо благими намерениями, но я не уверен, что его проект реализуем. Не стоит Минтруду «замахиваться на Шекспира», он может решать вопросы, лежащие за пределами ТК: материальная поддержка, продолжительность оплачиваемого отпуска, размер пособий по безработице. И, кстати, я только за то, чтобы работник имел как можно больше льгот, но государство должно поддерживать и работодателя. Ему сейчас тоже нелегко».

Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании «Management Development Group Inc»: «Авторы проекта абсолютно не понимают, как функционирует рынок труда, как выстраиваются трудовые отношения. Его реализация подстегнет теневую занятость.

Все зависит от того, какую задачу мы в конечном итоге пытаемся решить. Если государство хочет, чтобы люди, не работая и не получая зарплату, при этом где-то официально значились, то переложить решение такого вопроса на коммерческие структуры не удастся. Это просто технологически невозможно: компании должны иметь деньги, а их сейчас нет и в обозримом будущем не будет.

Впрочем, в России лица, принимающие решения, редко отличались высокой квалификацией. Они по-прежнему думают, что булки растут на деревьях».

Источник: Московский Комсомолец