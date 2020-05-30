Движение "За права женщин России" раскритиковало ограничение абортов

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Ограничение количества абортов с помощью финансового давления на клиники, предложенное детским омбудсменом, приведет к росту нелегальных абортов и к появлению "абортального туризма".

Об этом рассказала радио Sputnik правозащитница Людмила Айвар.

Уполномоченный президента России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила привязать финансирование клиник, где проводят аборты, к количеству таких операций. В своем ежегодном докладе она указала на то, что медицинские организации должны быть финансово заинтересованы в сохранении ребенка, а не в абортах.

Кузнецова предложила сделать пропорциональную зависимость: меньше абортов - больше денег. Лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар рассказала радио Sputnik, к чему может привести такая практика в России.

"То, что предлагает Кузнецова, приведет к нелегальным абортам, к повышению цен на такие операции, к абортальному туризму в другие страны, к инвалидизации женщин и невозможности им родить ребенка в следующий раз. Непрофессиональное вмешательство не в клинике, а в подвале, всегда негативно сказывается на здоровье женщины. Я утрирую ситуацию, конечно, все будет более цивилизованно, но аборты все равно будут", - рассказала правозащитница.

По ее словам, женщин надо не ограничивать, им надо помогать.

"Проблему демографии нужно решать не запретами, а созданием, например, надо создать и организовать программу "Я - мама", поднять престиж материнства в стране, создать условия, чтобы женщины не думали о том, как они будут кормить этого ребенка, если муж бросит или мужа нет", - рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/