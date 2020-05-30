Прокуратура Центрального района г. Сочи через судебное понуждение запретила доступ к 8 Интернет-страницам, на которых осуществлялось размещение нацисткой символики

/Общество/

Прокуратура Центрального района г. Сочи в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 8 интернет-страниц, на которых осуществлялось размещение нацисткой символики.

В целях противодействия экстремисткой деятельности, а также недопущения нарушений требований Федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» прокуратура района направила в суд 8 исковых заявлений о признании указанных интернет-страниц информацией, запрещенной к распространению.

Решениями Центрального районного суда г. Сочи исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, вышеуказанные решения суда направлены в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу для включения адресов интернет-сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/