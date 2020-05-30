В Приморско-Ахтарске по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного протокола общего собрания собственников квартир в целях осуществления капитального ремонта многоквартирного жилого дома

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В прокуратуру Приморско-Ахтарского района поступила жалоба собственников помещений в одном из многоквартирных домов городаПриморско-Ахтарска на некачественный капитальный ремонт кровли.

При проведении по нему прокурорской проверки вскрыты не только нарушения при выполненииремонтных работ, но и установлено, что протокол общего собрания жильцов, на основании которого они проведены, подделан. В результате при ремонте заменено и применено кровельное покрытие, с качеством которого собственники помещений в многоквартирном доме не согласны.

Согласно ст. 46 Жилищного кодекса РФ решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей.

В связи с чем отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

С целью устранения нарушений прокуратурой района также внесены представления руководителям подрядной организации и НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта».

Ход и результаты расследования уголовного дела, как и фактическое устранение выявленных нарушений, взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/