В Анапе прокуратура выявила нарушения при выплате гражданам пособий

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Анапская межрайонная провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения при выплате гражданам пособий в деятельности ГКУ КК «Центр занятости населения в г. Анапа».

В соответствии со ст. 15 Закона о занятости населения в Российской Федерации деятельность государственной службы занятости населения направлена на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. В целях поиска подходящей работы граждане обращаются в центры занятости населения в дистанционной форме.

Дополнительно постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 485 гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

В результате допущенных ГКУ КК ЦЗН города Анапа нарушений 83 гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020, обратившимся за получением пособий по безработице, имеющих на иждивении детей до 18 лет, не выплачены дополнительные пособия из расчета 3000 рублей за каждого ребенка, при этом в своем заявлении о наличии таких детей было указано.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о занятости населения прокуратура руководителю Центра занятости города Анапы внесла представление, по результатам рассмотрения которого 29.05.2020 осуществлена выплата пособий 83 гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, на общую сумму более 360 тысяч рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/