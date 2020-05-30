Новороссийская таможня – равнение на ветеранов таможенной службы

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29 мая таможенники всей страны отмечают замечательный праздник – День ветеранов таможенной службы.

Именно в этот день в Советском Союзе был учрежден профессиональный праздник таможенников. В настоящее время День таможенника РФ отмечают 25 октября, а в мае отдают дань уважения ветеранам таможенной службы, стоявшим у истоков создания и развития таможенного дела в России, тем, кто честно служил и служит нашему Отечеству.

Совет ветеранов войны и труда в Новороссийской таможне был образован в 1989 году в целях проведения патриотической и воспитательной работы среди молодежи. На первом организационном собрании председателем Совета ветеранов войны и труда был избран участник Великой Отечественной войны, начальник оперативного отдела, награжденный многими боевыми орденами и медалями, Евсюков Анатолий Александрович.

В мае 1995 года во многих крупных таможнях прошли общие собрания ветеранов и пенсионеров, на которых было одобрено Положение о ветеранской организации таможенных органов России, и 29 мая 1995 на общем собрании ветеранов и пенсионеров Новороссийской таможни было принято решение о создании первичной ветеранской организации, а также избран состав ее Совета, председателем которого вновь стал А.А. Евсюков, заместителем – М.Р. Гирявый.

19 сентября 1996 года по инициативе Северо-Кавказского таможенного управления (в настоящее время – Южное) на базе Новороссийской таможни, прошло собрание ветеранов таможенной службы СКТУ, на котором Евсюкова А.А. избрали председателем Совета ветеранов регионального управления.

С 1998 года ветеранская организация Новороссийской таможни является самой крупной на Юге России, насчитывающей порядка 200 человек. В октябре 1999 года организацию возглавил Почётный таможенник России Владимир Михайлович Гарагуля, отдавший около 30 лет защите экономических интересов государства.

Уже более 20 лет ветераны-новороссийцы оказывают Владимиру Михайловичу доверие вновь и вновь переизбирают его председателем Совета ветеранов, зная, что он сможет правильно построить взаимоотношения с любыми руководителями, защитить интересы ветеранской организации и каждого таможенника-пенсионера.

Как показывает практика, опыт ветеранов приходит на помощь при решении многофункциональных задач таможни, укреплении трудовой и служебной дисциплины, а участие ветеранов в общественных мероприятиях придает событию особую торжественность.

Особое место в ветеранской организации отведено пропаганде истории Новороссийской таможни. Все мероприятия, проводимые Советом ветеранов, активно фотодокументируются для последующего внесения в летопись Новороссийской таможни и оформления комнаты-музея.

С момента создания ветеранская организация Новороссийской таможни никогда не снижала высоко поднятую планку инициативной, творческой, деловой репутации в проведении воспитательной работы, сохранении и укреплении преемственности традиций разных поколений таможенников, утверждении в коллективе высоких нравственных ценностей.

В южном регионе таможня стала «первопроходцем» в организации таких патриотических акций, как глубокое исследование своей истории и издание книг по этой тематике, поисковой работе и установлении памятных знаков на месте героических событий прошедшей войны, проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и таможенной службы.

В этот праздничный день по давно сложившейся традиции ветераны таможенной службы встречаются с коллегами и руководством таможни, но в нынешнем году эпидемическая обстановка в стране внесла свои коррективы. Несмотря на это, ветераны услышат в свой адрес много теплых слов и пожеланий от коллег! Да, они не соберутся вместе, но каждый вспомнит ушедших сослуживцев, ветеранов Великой Отечественной войны, которым пришлось в тяжелые послевоенные годы восстанавливать работу таможни. Вспомнят всех поименно - бывших начальников Новороссийской таможни Петрашина И.В., Жилу Г.Н., Перестюка М.И., начальников отделов и смен Евсюкова А.А., Жмирова А.Д., Калустьяна В.А., старших инспекторов Гирявого М.Р., Богдана Ф.Т., Андрейченко В.И., Процько Н.А., Миронова А.А., Постникова Р.Д., М.А. Петрашину. Все они были награждены боевыми орденами и медалями, многие годы ответственно работали в таможне и оставили заметный след в её истории.

Передача традиций, обеспечение преемственности и связи поколений, воспитание молодых таможенников – во всех мероприятиях принимают участие наши ветераны, люди, посвятившие свою жизнь защите внешнеэкономических интересов страны.

Руководство и личный состав Новороссийской таможни от всей души желают нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, кавказского долголетия, жизнерадостности и счастья, мира и добра!

Источник: Новороссийская таможня