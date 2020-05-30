Владимир Синяговский: Туапсинский район развивается, хорошеет, и это – уже заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления жителей Туапсинского района со 100-летним юбилеем.

"Дорогие жители Туапсинского района! От всей души поздравляю вас со 100-летием Туапсинского района!

Этот славный юбилей дает возможность нам вновь обратиться к истории туапсинской земли, наполненной ратными и трудовыми подвигами.

Отдельные слова признательности и благодарности – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за тот вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией и в восстановление страны.

Туапсинский район развивается, хорошеет, и это – уже заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители!

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и добра! Пусть в каждой семье будет мир и достаток!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."