KFC перечислил 100 000 долларов США в помощь российским семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации из-за эпидемии

/Общество/

Около 7 000 российских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с развитием эпидемии коронавируса и ухудшением общей экономической ситуации, получат адресную помощь в виде продуктовых наборов от KFC и его партнера в России благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь»

В рамках глобальной инициативы материнской компании Yum! Brands на их поддержку KFC выделил фонду “Русь” грант в размере 100 000 долларов США.На перечисленные KFC денежные средства фонд закупит продуктовые наборы, рассчитанные на то, чтобы покрыть базовые пищевые потребности семьи из 3-5 человек в течение одного месяца. Продуктовые наборы могут включать: крупы, макароны, подсолнечное масло, молоко, консервы, муку, сахар, чай и сладости.

Распределять продуктовые наборы будут региональные отделения фонда среди своих подопечных малоимущих семей с детьми, а также по спискам органов социальной защиты населения. Получателями помощи станут жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Костромы и Липецка.

«Для KFC бизнес - это гораздо более широкое понятие, чем простые товарно-денежные отношения. В первую очередь, это люди - сотрудники, наши потребители и даже те, кто ими не являются. В трудной ситуации нет своих и чужих, поэтому мы стремимся еще больше расширить меры поддержки в кризис, -говорит Ирина Гущина, директор по коммуникациям KFC в России, Центральной и Восточной Европе.- Мы надеемся, наша совместная с фондом “Русь” инициатива станет важным и своевременным инструментом поддержки для семей, оказавшихся в трудной ситуации».

«Первая волна всеобщей помощи была направлена на пожилых людей, - рассказывает президент Фонда «Русь» Юлиа Назарова. - При этом сейчас в очень непростой ситуации оказались семьи с детьми. Мы получаем заявки на помощь от тех, кто до коронавируса не нуждался в нашей поддержке, но сейчас лишился стабильного дохода. Благодаря KFC мы закупим 7 тысяч продуктовых наборов им в помощь».

Первые продуктовые наборы будут доставлены нуждающимся семьям в начале июня.