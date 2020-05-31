Депутат из Новороссийска Георгий Середин отчитался о работе за май

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Помимо законотворческой деятельности слуга народа облагораживал округ и занимался благотворительностью.

На майском заседании Думы депутаты города-героя приняли решение о снижении единой налоговой ставки на вмененный доход для пострадавших в период пандемии сфер деятельности (перечень смотрите в Постановлении губернатора Краснодарского края).

В последний весенний месяц Георгий Середин торжественно передал администрации Приморского района для дальнейшего содержания благоустроенный участок у дома #169 по ул. Видова. Теперь там вместо луж и грязи забетонированная площадка со ступенькой для пожилых людей и со спуском для колясок. После окончания карантина совместно с жителями и чиновниками облагородят зелёную зону: установят металлическое ограждение, чтобы автолюбители не парковали на газоне свой транспорт, завезут землю, высадят растения.

Для врачей и медсестер инфекционного отделения городской больницы Георгий Середин привез в мае фрукты, овощи и индивидуальные средства защиты.

10 вкусных сдобных наборов были развезены депутатом ветеранам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, проживающим в 25-м округе.

Обитателям домашнего приюта "Теремок" достался от депутата мешок кошачьего корма.

Пока введены карантинные ограничения, основная часть депутатской работы проходит в он-лайн режиме. Так, например, по видеосвязи была проведена встреча с руководителями ТОСов округа, и намечен план работы.