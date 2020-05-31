Правительство утвердило изменения, касающиеся стимулирующих выплат медработникам

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Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил Президент России Владимир Путин.

Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами. Согласно постановлению решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.

Ещё одна новация касается включения в категорию получателей выплат медицинских работников с высшим немедицинским образованием. К ним, например, относятся биологи клинических лабораторий. В ряде регионов такие специалисты также задействованы в оказании помощи гражданам с коронавирусом.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, поручил Президент России Владимир Путин.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Ждать для этого даты выплаты заработной платы не нужно.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.