ДОМ.РФ трудоустроил 60% выпускников стажерской программы

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В ДОМ.РФ состоялась защита проектов молодых специалистов-стажеров. Мероприятие прошло в онлайн формате, в нем приняли участие 70 человек: стажеры, наставники и руководители.

В рамках мероприятия 10 выпускников стажерской программы с самым высоким рейтингом представили свои проекты, рассказали о результатах работы и достижениях. Наиболее успешные выпускные работы созданы на такие темы, как «Повышение эффективности деятельности Единого сервисного центра», «Автоматизация отчетов 1С», «Мобильное приложение — подача заявки на ипотеку», «Модернизация отчетности проектного финансирования и внедрение стандартов комплексного развития территорий», «Аналитический монитор сферы жилищного строительства по регионам».

«Я ознакомился с проектами ребят, и могу с уверенностью сказать, что работа выполнена на очень высоком уровне. Подготовка молодых специалистов для развития сферы жилищного строительства - важное направление деятельности компании. Мы создаем условия, чтобы стажеры принимали участие в инновационных и актуальных проектах. 60% получили предложение продолжить работу в компании на постоянной основе, еще 30% включены в кадровый резерв», – сообщил Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ

Программа стажировки в ДОМ.РФ — это оплачиваемая программа для студентов и выпускников продолжительностью от 4 до 6 месяцев. Молодые специалисты работают над проектами под руководством наставников и развивают такие компетенции, как работа в команде, коммуникабельность, самостоятельное принятие решений, проектная деятельность и другие софт и хард-скиллз.

Основная цель программы – подготовка высококвалифицированных кадров в строительной отрасли. Набор стажеров производится по основным направлениям деятельности компании: проектное финансирование, арендное жилье, городская среда, IT и др.

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/