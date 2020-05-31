60-летний юбилей отмечает Гуляй Геннадий Витальевич

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Гуляй Геннадий Витальевич - председатель Местного отделения ДОСААФ России города Новороссийска, начальник Новороссийской морской школы ДОСААФ.

1 июня исполняется 60 лет Гуляю Геннадию Витальевичу – полковнику в отставке, ветерану ДОСААФ, в котором он трудится с 1987 года.

Геннадий Витальевич в 1981 году закончил с отличием Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР по специальности «эксплуатация колесных и гусеничных машин». До 1987 года служил в Вооружённых силах СССР на должностях командир взвода и командир роты.

С 1987 по 1996 год проходил военную службу в должности начальника Брянской объединенной технической школы ДОСААФ (с 1991 Брянской объединенной технической школы РОСТО). В период с 1996 по 2001 год работал в должности заместителя председателя Брянского и Владимирского областных Советов РОСТО. С 2001 года и по сегодняшний день руководит Новороссийской морской школой ДОСААФ и городским отделением оборонной организации. Геннадий Витальевич за 33 года работы в оборонной организации, зарекомендовал себя как грамотный, эффективный и высокопрофессиональный руководитель, своей деятельностью внес значимый вклад в решение государственных задач по военно-патриотическому воспитанию граждан, развитию технических и военно-прикладных видов спорта.

На базе возглавляемых им организаций созданы и активно действуют секции по морскому многоборью, подводному плаванию, стрельбе, судомоделизму, мотоспорту и картингу, военно-патриотический клуб «Гардемарины». Под руководством Геннадия Гуляя в Новороссийской морской школе ДОСААФ России активно развиваются прикладные и технические виды спорта. Традиционными стали масштабные мероприятия: Фестиваль подводного спорта, Открытое первенство среди ДЮСТШ РФ по морскому многоборью «Юный многоборец», соревнования по подводной охоте на Кубок ДОСААФ, муниципальные и краевые этапы «Лиги ВПК ДОСААФ» в рамках Армейских международных игр.

Геннадий Витальевич принял активное участие в организации и создании местного отделения Движения «Юнармия» в городе-герое Новороссийске, является председателем Краснодарской краевой федерации подводного спорта.

С 2014 года по инициативе и под руководством Геннадия Витальевича в городе-герое Новороссийске реализуется общественно-полезная программа «Военно-патриотическая тематическая площадка дневного пребывания «Будущий воин» с участием подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

За это время проведено пять летних лагерей, участниками которых стали 300 юных новороссийцев, 145 из них представляли «группу риска».

Коллеги из регионального отделения, всех организаций ДОСААФ Кубани от всей души поздравляют Геннадия Витальевича с юбилеем, желают ему здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и новых успехов в его важной работе!

Источник: РО ДОСААФ России Краснодарского края