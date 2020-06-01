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Владимир Синяговский: Дети – наше будущее и смысл жизни...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем защиты детей.

"Уважаемые земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас с самым светлым и добрым праздником лета – Днем защиты детей!

Дети – наше будущее и смысл жизни, воплощение наших самых больших надежд, ведь именно ради них мы живём и трудимся, строим планы на будущее. В подрастающем поколении мы видим не только свое будущее, но и Кубани, и всей страны в целом. Мы гордимся нашими юными талантами и помогаем им стать настоящими патриотами, любящими свой край и страну.

В этот праздничный день особые слова благодарности мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие юных граждан нашей страны, щедро даря им своё душевное тепло.

Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, приемным родителям и опекунам.

Искренне желаю всем нашим юным землякам крепкого здоровья, счастья и лучшей защиты на земле – любви близких людей! Мира и добра!

С уважением Депутат Государственной думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Общество

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