31 мая - последний день весны 2020.
Коронавирус. Горит Китай. Загорается Европа и Иран. А у нас 8 марта. И мы готовимся к народному голосованию... А потом - нерабочие дни.
Карантин. Самоизоляция. 65+. Маски. Перчатки. Дезсредства. Учимся мыть руки.
Господдержка семей с детьми. Кредитные каникулы. Попытки поддержать малый бизнес. Льготные кредиты. Пособия по безработицы. Послабления по налогам и штрафам.
Масштабная перезагрузка медицины. ИВЛ. Красная зона. Тесты. Антитела. Вакцина.
Ручное управление страной в прямом эфире в дистанционном режиме.
Пасха без храмов. Благодатный огонь - вера в будущее. Поминальные дни без кладбищ.
Отмена Парада и Бессмертного полка.
Дистанционное обучение. Онлайн последний звонок.
Работа на удалёнке. Пропуска. Видеорежим. Селектор. Оперативный штаб. Интуичим. Док-Ток. Роспотребнадзор. Три этапа снятия ограничений. Дезобработка улиц, транспорта, подъездов...
И все это ВЕСНА - 2020.