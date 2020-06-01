Вне закона? Криптовалютам готовят жесткие ограничения

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Запрещающие меры в отношении криптовалют направлены на защиту денег граждан и на контроль финансовых потоков, чтобы деньги не утекали на "непонятные" счета за границу, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев.

Любые операции с криптовалютой могут оказаться вне закона, сообщают СМИ. На сайте Госдумы появилась обновленная версия законопроекта "О цифровых финансовых активах". Нововведения запрещают в России оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, участие в их создании, в частности майнинг, и даже рекламу.

"Контроль над криптовалютами хотят осуществить все, в том числе демократичные страны. В случае в покупкой и продажей криптовалют никаких явных ограничений никто не вводил. Их декларируют многие страны, но до практических историй дошли не многие. Государство пытается регулировать криптовалюты, чтобы защитить граждан от потери средств и чтобы контролировать передвижение средств. Но сделать это достаточно сложно: можно запретить 10-20 зарубежных бирж, но нет конкретных организаций, которые можно было бы запретить. К тому же блокировки в интернете до конца не работают. Если говорить о запрете упоминаний, чем меньше людей будут знать, меньше будут пользоваться, и меньше будет часть теневой экономики. Ведь биткоин позволяет некоторым криминальным элементам потенциально или реально использовать валюту для вывода средств, чтобы продавать запрещенные вещи и вещества", – рассказал Александр Ковалев.

По словам Александра Ковалева, если биткоин или другая криптовалюта будет популярна в мире, объем денежной массы на счетах будет расти, государство будет развивать другие ограничения.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/