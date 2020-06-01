Доктора ответили детям, принявшим участие в акции «Письма медикам»

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Новороссийские медицинские работники написали ответные письма для детей сотрудников полиции и членов отряда ЮИД

Новороссийске «юидовцы» и дети сотрудников полиции написали письма медикам. Совместная дистанционная акция, была призвана поддержать специалистов городского клинического центра, которые были направлены в Москву для оказания помощи коллегам в противостоянии угрозы распространения короновирусной инфекции.

Ребята в письмах благодарили врачей и медицинский персонал за самоотверженный труд и подготовили иллюстрированное видео послание.

По возвращению из командировки медицинские работники, сделали ответный челлендж. Для каждого ребенка-участника акции доктора собственноручно написали письма на фирменных бланках организации. В своих посланиях медики поблагодарили детей за чуткость и поддержку. В Международный день защиты детей письма переданы ребятам дистанционно.

«Очень приятно осознавать, что подрастает достойная смена в нашем городе - герое Новороссийске» - говорится в одном из посланий.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/