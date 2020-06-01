Подписант письма к Голиковой рассказала о мотивах

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Причиной обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой стали проблемы общения врачей и чиновников. В чем они выражены, рассказала одна из подписантов, президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская в интервью радио Sputnik.

Врачи, представители благотворительных организаций и эксперты в области закупок медицинского оборудования пожаловались вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В письме на ее имя они описали проблему нехватки средств индивидуальной защиты у медиков и попросили срочно принять меры.

Авторы письма уверены, что если врачей не обеспечить всеми необходимыми средствами защиты, то, в случае возникновения второй волны коронавируса, у России будут большие проблемы. Чтобы этого не допустить, надо изменить формат общения чиновников и медиков, отметила Елена Альшанская.

"Нужно пересмотреть сам принцип работы. Мне не должны жить в формате хороших отчетов, мы должны жить в формате объективной обратной связи, реального решения проблем и полного табу на их замалчивание. Такая работа, как сейчас, — это дорога в никуда, это дорога к смерти. Мы проанализировали доступную информацию, предложили свои пути решения. Надо пересмотреть формат коммуникации, чтобы не было такого, что в больнице проблемы, но они никуда не доносятся", - рассказала радио Sputnik подписант письма к Голиковой.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/