Сотрудники следственного управления поздравили воспитанников подшефного детского дома в поселке Ахтырском с Международным днем защиты детей

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Сегодня, 1 июня 2020 года представители следственного управления СКР по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками следственного отдела по Абинскому району краевого управления СКР посетили детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Ахтырском Абинского района и передали гостинцы и подарки для его воспитанников.

На протяжении многих лет офицеры СКР по Краснодарскому краю шефствуют детский дом в поселке Ахтырском, оказывая помощь учреждению и поздравляя его воспитанников с праздниками. И в этом году представители ведомства, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, не смогли оставить ребят без внимания в этот праздничный день. Сотрудники краевого управления СКР, с соблюдением всех необходимых мер безопасности передали для воспитанников гостинцы и подарки, приобретенные с учетом пожеланий и потребностей детей. Кроме того, для пятерых воспитанников, принимавших участие в конкурсе творческих работ о деятельности Следственного комитета России, офицеры передали памятные дипломы.

Прощаясь, представители ведомства договорились с руководством учреждения о новой встрече, которая состоится уже после снятия ограничительных мер. Добрая традиция по оказанию помощи детям подшефного детского дома будет продолжена сотрудниками следственного управления по краю и в дальнейшем.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю