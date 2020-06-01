Сотрудники следственного управления краевого СКР в формате видеосвязи поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подросток «Авис» с праздником

/Общество/

В Международный день защиты детей заместитель руководителя следственного отдела по Западному округу города Краснодара Борис Фролов с представителями администрации города посредством видеосвязи поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков «Авис» с праздником.

В это непростое время в условиях существующей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Борис Фролов с представителями администрации не забывают о подшефных и продолжают оказывать помощь воспитанникам детского дома «Рождественский» и социально-реабилитационного центра «Авис».

В рамках онлайн общения Борис Фролов поздравил ребят, оказавшихся в трудной ситуации с праздником, пожелав им здоровья, сил и успешной учебы.

По сложившейся доброй традиции, представители следственного управления и администрации города с соблюдением необходимых правил безопасности приобрели детям продукты питания, предметы ухода и развивающие игрушки, велосипеды. Шефы вначале посетили Краснодарский комплексный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рождественский», а затем социально-реабилитационный центр «Авис». От имени коллектива офицерами и сотрудниками администрации через представителей учреждений были презентованы сладости и фрукты, также другие подарки.

Добрая традиция по оказанию помощи детям подшефных будет продолжена сотрудниками следственного управления по краю и в дальнейшем.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю