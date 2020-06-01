Работники прокуратуры поздравили детей-сирот с Международным днем защиты детей

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Сегодня, 1 июня 2020 года, в честь празднования Международного дня защиты детей работники Тихорецкой межрайонной прокуратуры встретились с семьями, проживающими в г. Тихорецке и пос. Братском, воспитывающих детей-сирот.

В ходе встречи сотрудники поздравили детей с праздником, вручили подарки и пожелали юным жителям Тихорецкого района здоровья, благополучия, мира, добра и уважения.

Кроме того, работники межрайонной прокуратуры оказали правовую помощь в разъяснении норм действующего законодательства.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края