Владимир Синяговский: Сегодня флаг, герб и гимн Кубани объединяют нас в одну большую семью...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем герба, флага и гимна Кубани.

"Дорогие земляки! С большой радостью поздравляю всех жителей Кубани с праздником – Днём герба, флага и гимна Краснодарского края!

Патриотизм каждого человека неразрывно связан с трепетным, уважительным отношением к флагу, гербу и гимну своей Родины! Без этого нет гражданина, нет и государства. А любовь к своей малой Родине неотделима от любви ко всей нашей огромной, великой стране – России.

Сегодня флаг, герб и гимн Кубани объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за принадлежность к богатой истории края, славному настоящему и прекрасному будущему!

От всей души желаю всем жителям нашей Кубани успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего любимого Отечества, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и радости! Мира и добра!"