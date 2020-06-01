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1 июня 2020 года в День защиты детей проводился в Новороссийске очередной благотворительный марафон «Спаси и сохрани». Он проходит уже 24 года в городе-герое.

В открытии марафона приняли участие глава города Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский и председатель городской думы Александр Шаталов.

Благодаря щедрым меценатам удается оказывать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в оказании адресной материальной помощи, а также содействовать в сборе средств на оплату лечения детей, оплату проезда к месту лечения, приобретения приспособлений и оборудования для их реабилитации.

Нужно помнить - чужих детей не бывает! - под таким девизом в студии муниципального телевидения собрались отзывчивые, добрые сердцем люди.

За всю историю благотворительной акции «Спаси и сохрани» в фонд помощи удалось собрать денежные средства на сумму более чем 70 миллионов рублей, тем самым помочь более 1000 детям, нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации.

"Нельзя быть равнодушным, когда рядом боль и слезы детей. Спасибо организаторам марафона за то, что делаете наше общество добрее и счастливее," - отметил Владимир Синяговский и призвал новороссийцев принять активное участие в акции «Спаси и сохрани».