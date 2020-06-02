Россияне подали больше 120 тысяч заявок в банки на оформление льготной ипотеки

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По данным ДОМ.РФ, российские банки приняли почти 120,8 тысячи заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, которая была запущена в апреле 2020 года по поручению Президента РФ В.В. Путина.

По состоянию на конец мая одобрено 81,9 тысячи заявок. Процент одобрения составляет 83% от всех поданных заявлений на оформление ипотеки.

Напомним, что в национальном проекте «Жилье и городская среда» стоит задача по увеличению доступности жилья и улучшению жилищных условий порядка 5 млн семей ежегодно.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% стартовала 20 апреля по поручению Президента. Это крайне эффективная и востребованная мера в сегодняшних условиях. Даже учитывая ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса, жилье должно оставаться доступным для людей. Мы понимаем, что нуждаются в поддержке и сами застройщики. Напомню, что механизм льготной ипотеки отработан еще в кризисные 2015-2016 годы, но сейчас ставка намного ниже. Банку ДОМ.РФ удалось снизить ставку до 6,1%. Никогда еще ставки не были такими низкими. И если не будет второй волны эпидемии, и доходы населения начнут восстанавливаться, то и доступность кредитов снова начнет расти. Процент одобрения высокий. Выдано 22,8 тысячи кредитов на 57,5 млрд рублей, при этом 97% объема выданных кредитов приходится на ТОП-15 банков», – рассказал Виталий Мутко.

По его словам, заявки на лимиты в программе подали 57 банков на 1 052 млрд рублей и 1 некредитная организация на 0,2 млрд рублей. До 30 июня уже будут распределены лимиты в рамках программы. Распределение будет произведено пропорционально поданным заявкам.

Напомним, получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос – от 20%.

По мнению гендиректора ДОМ.РФ, программы с госучастием, в число которых входит льготная ипотека под 6,5%, «Дальневосточная ипотека», поддержка семей, в которых появляется второй и последующие дети, а также многодетных семей, станут основным драйвером ипотечного рынка в 2020 году.

Виталий Мутко напомнил, что, по данным Банка России, в апреле было выдано 90,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 203,4 млрд рублей. Ипотечное кредитование сократилось на 17% в количественном и на 15% в денежном выражении по сравнению с апрелем предыдущего года. «С учетом среднего срока одобрения и выдачи ипотечных кредитов – около двух месяцев – сокращение ипотечного кредитования будет отражаться в статистике до июля текущего года. Начиная с августа 2020 года рынок, по оценкам, снова вернется на траекторию устойчивого роста», – резюмировал Виталий Мутко.

Источник: ДОМ.РФ