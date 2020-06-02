Сегодня, 2 июня 2020 года, прокуратурой Краснодарского края проведена выездная (Мобильная) приемная в г. Новороссийске

/Общество/

Прием граждан проведен в прокуратуре и администрации города.

В ходе личного приема обратилось 9 граждан с вопросами об обеспечении лекарственными средствами ребенка – инвалида; защите социальных прав члена семьи умершего ветерана ВОВ; несогласии с действиями судебного пристава – исполнителя; жалобой на действия сотрудника полиции; по вопросу выделения земельного участка; газификации районов города; изменения вида разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства; нарушения жилищного законодательства.

По каждому обращению поручено проведение проверок, с принятием исчерпывающих мер прокурорского реагирования, направленных на реальное восстановление прав граждан.

Результаты рассмотрения обращений взяты на контроль в прокуратуре края.

Работа Мобильной (выездной) приемной прокурора края продолжается.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края