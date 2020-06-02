Уборка территории около дома пенсионерки в Новороссийске

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Председатель ТОС-87 Салькова А.Ф. по инициативе Серегиной Ирины Владимировны, жителя дома 10 по ул. Суворовская, организовала уборку территории двора.

Ирина Владимировна предложила убрать от мусора двор к приезду Слободяник Владилены Ивановны, 15.02.1936 года рождения, проживающей в квартире 5. Владилена Ивановна была учителем начальных классов в школе 22 . Звание заслуженный учитель школы присвоено 26.08.1992 г. по указу Президента Российской Федерации номер 941 .

Квартальная Георгиади Е.С., житель квартиры 5 Злата, главный специалист по работе с населением Леонари Т.С. поддержали инициативу и 02.06.2020 года территория двора была убрана.